CNV: werkende vaak niet voorbereid op veranderingen in baan

Van de ondervraagden geeft 85 procent aan dat zijn of haar werk de afgelopen tien jaar is veranderd. Omgerekend zijn dat 7,6 miljoen werkenden, becijfert de vakbond. CNV-voorzitter Piet Fortuin: ‘Als je werk de afgelopen tien jaar is veranderd, is de kans groot dat ook de komende tien jaar je werk verandert. Toch verwacht 70 procent van de ondervraagden dat het werk dat ze nu doen, over tien jaar nog wel bestaat. Een kwart geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van de veranderingen die er de komende vijf jaar in het bedrijf aankomen.’

Een meerderheid van de ondervraagden (66 procent) volgt vooral opleidingen binnen het vakgebied. Iets meer dan een kwart zegt opleidingen te volgen buiten het vakgebied. Meer dan de helft heeft te weinig tijd om stil te staan bij de volgende stap in de loopbaan. Bij maar 6 procent betaalt de werkgever volledig de opleidingen buiten het vakgebied. Daar ligt dus een taak voor de werkgevers, vindt Fortuin.

‘De arbeidsmarkt en de inhoud van ons werk verandert steeds sneller. Tal van factoren spelen hierin mee: technologie, digitalisering, globalisering en de energietransitie. Zowel werkgevers als werknemers moeten zich voorbereiden op deze transitie’, stelt Fortuin. Bij een loopbaancheck neemt iedere werkende om de drie jaar zijn of haar loopbaan door met deskundigen: waar staan ze, wat kunnen ze, welke stappen gaan ze zetten. Een op de drie ondervraagden ziet zo’n check wel zitten, meldt de vakbond.