Geweervuur gehoord vlakbij regeringsgebouwen in Kiev

Dichtbij regeringsgebouwen in het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zaterdagochtend geweerschoten gehoord, vertelt een ooggetuige aan het internationale persbureau Reuters. Ook zijn beschietingen gaande in hetzelfde gebied.

Oekraïne maakte eerder melding van een aanval op een militaire basis in de buurt van het stadscentrum, die volgens het leger zou zijn afgeslagen. Ook in andere delen van de stad klinken al enige tijd geweerschoten, zijn er ontploffingen en wordt er gevochten.

Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen ‘een militaire colonne van de bezetters vernietigd’ in de wijk Beresteiska in Kiev, meldt CNN. De Oekraïense troepen geven daarmee voor het eerst een verklaring voor de ontploffingen die in het westen van de hoofdstad in de nacht van vrijdag op zaterdag te horen waren.

‘Volgens voorlopige informatie werden twee voertuigen, twee vrachtwagens met munitie en een vijandelijke tank vernietigd’, aldus het leger. De informatie kon door CNN nog niet worden geverifieerd.