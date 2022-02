Opnieuw honderden arrestaties in Rusland bij anti-oorlogsprotesten

Minstens 560 mensen zijn volgens de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info in Rusland opgepakt bij demonstraties tegen de invasie in buurland Oekraïne. Het gaat om arrestaties in 26 steden, meldt de organisatie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vrijdag stond de teller op 1798 aangehouden demonstranten, de dag ervoor waren er ruim 1500 aanhoudingen.

In meerdere steden zijn Russen de straat opgegaan om te demonstreren. De Russische autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd niet deel te nemen aan protestacties. Doen ze dat toch dan kunnen ze rekenen op zware sancties. In veel gevallen zijn boetes opgelegd. Op tien politiebureaus in vier steden hebben advocaten van OVD-Info arrestanten bijstand verleend.

In de Kaukasus-republiek Georgië hebben vrijdagavond tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. Volgens berichten in de media was het een van de grootste betogingen in de hoofdstad Tbilisi in lange tijd. De demonstranten spraken hun ongenoegen uit over de Georgische regering, die had geweigerd sancties op te leggen aan Rusland. Georgië leed in 2008 een militaire nederlaag tegen Rusland in een korte oorlog over de afgescheiden regio Zuid-Ossetië.