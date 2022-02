Trump spreekt op conservatieve en Republikeinse conventie

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt in Orlando op de jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven, de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC). Het evenement is acht maanden voor cruciale tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres.

Trump voert zaterdag het woord en de conferentie wordt zondag afgerond met een speech van zijn zoon, Donald Trump jr. Op de conferentie in Florida is er niet alleen conservatieve eensgezindheid, maar ook rivaliteit. Oud-president Trump is nog steeds razend populair in zijn partij. In een recente opiniepeiling steunde meer dan de helft van de Republikeinen hem als leider en toekomstig presidentskandidaat. Maar hij krijgt op de conferentie ook te maken met rivalen zoals een steeds populairder wordende partijgenoot, de gouverneur van Florida Ron DeSantis.

Die dankt zijn populariteit onder vooral jonge Republikeinen mede aan zijn felle verzet tegen coronamaatregelen in zijn staat. Andere behoudende prominenten op de conferentie zijn senator Ted Cruz uit Texas, senator Marco Rubio uit Florida en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.