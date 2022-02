Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft de Russische soldaten in de oorlog tegen Oekraïne opgeroepen ‘terug te keren naar hun kazernes’.

‘We mogen nooit opgeven. We moeten vrede nog een kans geven’, zei hij tegen verslaggevers nadat Moskou zijn veto had uitgesproken over een VN-resolutie waarin de ‘agressie’ in Oekraïne wordt veroordeeld.