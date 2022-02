Twitter stopt tijdelijk met advertenties in Rusland en Oekraïne

Twitter heeft alle advertenties in Rusland en Oekraïne opgeschort om ervoor te zorgen dat er geen desinformatie via promotionele berichten op het sociale netwerk wordt verzonden. Ook worden tweet-aanbevelingen ingeperkt die in tijdlijnen van gebruikers verschijnen van accounts die ze niet al volgen om verspreiding van misleidende en beledigende inhoud te beperken.