Bulgarije sluit luchtruim voor Russische vliegtuigen

Het land verbiedt vertrek, landing en het overvliegen van Russische toestellen. Ook het luchtruim boven Bulgaarse territoriale wateren is voor hen geblokkeerd.

De Britse minister Grant Shapps (Transport) liet vrijdag via Twitter weten dat er per direct geen enkele Russische privéjet in het Britse luchtruim meer mag vliegen of landen. ‘Poetins acties zijn onwettig en iedereen die profiteert van de Russische agressie in Oekraïne is hier niet welkom. Ik heb ons verbod in het Verenigd Koninkrijk aangescherpt, zodat geen enkele Russische privéjet in het Britse luchtruim kan vliegen of kan landen - met onmiddellijke ingang.’

Rusland heeft Britse luchtvaartmaatschappijen verboden op luchthavens in het land te landen of het Russische luchtruim te betreden. Die stap kwam nadat Londen eerder de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot de toegang tot het Britse luchtruim ontzegde. Polen en Tsjechië hebben ook laten weten dat Russische vliegmaatschappijen niet langer welkom zijn.

Na maandenlange troepenopbouw aan de grens met Oekraïne lanceerde Rusland donderdag een offensief met grondtroepen en luchtaanvallen in het hele land.