IMF onderzoekt uitbreiding financiële steun Oekraïne

‘Het fonds heeft een aantal instrumenten in zijn gereedschapskist en we blijven met de autoriteiten praten over de beste manier om hen te helpen’, schrijft Georgieva, die eraan toevoegt dat IMF-personeel dit op afstand in Washington doet. De organisatie voor financiële stabiliteit onderzoekt ook of ze verdere hulp kan bieden via een eerder afgesproken pakket ter waarde van 2,2 miljard dollar.

De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de kredietwaardigheid van het land. Ratingbureau Fitch verlaagde zijn oordeel over het land kort na de IMF-aankondiging van B naar CCC, wat betekent dat er een zeer hoog risico is dat Oekraïne zijn leningen niet kan terugbetalen.