Hongarije wil gastheer zijn voor vredesoverleg Moskou-Kiev

Hongarije wil gastheer zijn voor vredesberaad tussen Rusland en Oekraïne. De regeringen in Moskou en Kiev ontvingen een uitnodiging. Het aanbod wordt door beide partijen bekeken, meldt Boedapest.

Rusland had aanvankelijk Minsk voorgesteld, de hoofdstad van Moskou-bondgenoot Belarus. Oekraïne gaf de voorkeur aan onderhandelingen in de Poolse hoofdstad Warschau.

De Russen lieten daarna weten dat Kiev had voorgesteld zaterdag terug te komen op het Russische aanbod voor overleg. Een woordvoerder van de Oekraïense president Zelenski bevestigde later dat de twee landen praten over plaats en tijd voor overleg.