VS stellen sancties in tegen Poetin zelf

Een reisverbod naar de VS zal onderdeel zijn van de sancties, zei een woordvoerder, die nog geen verdere details wilde geven. Met de sancties volgen de VS de Europese Unie, die al maatregelen namen tegen Poetin en Lavrov, net als later de Britten. De VS noemen de gezamenlijke sancties tegen Poetin ‘een belangrijk signaal’.

Geld dat Poetin en Lavrov in de EU hebben gestald wordt bevroren, maar ze zijn nog wel welkom in EU-landen om eventuele besprekingen niet te bemoeilijken. Ook in Amerikaanse regeringskringen bestonden om deze reden aanvankelijk twijfels over het nemen van maatregelen tegen Poetin en Lavrov.

Over het vermogen van Poetin is niet veel met zekerheid te zeggen en ook is niet bekend waar hij dat heeft ondergebracht. Volgens officiële opgaven heeft hij weinig bezittingen.