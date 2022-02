Ruim 50.000 Oekraïners ontvluchten hun land

De Hoge Commissaris bedankt regeringen en inwoners voor het openhouden van grenzen en het helpen van vluchtelingen. Eerder op de dag zei de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken dat zijn land bijna 11.000 Oekraïners had ontvangen. Zij kwamen over land of per boot of vliegtuig.

De VN schatte donderdagavond dat zo’n 100.000 Oekraïners in eigen land ontheemd zijn geraakt door de Russische invasie.