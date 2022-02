Westen: Russen kiezen nieuwe route naar Kiev door weerstand

Het Russische leger is gedwongen een nieuwe marsroute richting de Oekraïense hoofdstad Kiev in te slaan. Op de geplande route stuiten zij op verzet van de Oekraïense strijdkrachten. De Russen slaagden er niet in de noordelijke stad Tsjernihiv te veroveren, meldt het Britse ministerie van Defensie op basis van inlichtingendiensten.

Russische gepantserde troepen rukken nu op een andere route op naar Kiev. Het grootste deel van de troepen blijft op meer dan 50 kilometer van het centrum van de hoofdstad, aldus de Britten.

Volgens de Amerikanen ondervindt Rusland meer weerstand dan Moskou had verwacht bij zijn invasie van Oekraïne. De opmars lijkt een deel van zijn momentum te hebben verloren, aldus een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris. Voor het offensief in Oekraïne heeft Moskou een derde ingezet van de troepenmacht die rond Oekraïne in Rusland zelf en in Belarus was verzameld, is de inschatting.

Het westelijke gedeelte van het uitgestrekte Oekraïne blijft nog grotendeels verschoond van de strijd. De Russen richten vooral hun vizier op militaire doelen. Er zou nog geen dorp of stad zijn ingenomen, wel zijn her en der woongebieden getroffen door raketaanvallen, aldus de Amerikanen.