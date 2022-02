Gazprom uit Nederlandse belangenvereniging energiebedrijven gezet

Het Russische aardgasconcern Gazprom is niet langer lid van de Nederlandse lobbyvereniging voor energiebedrijven, Energie-Nederland. De deelname van het Russische staatsgasbedrijf is niet langer verenigbaar met de belangen van Energie-Nederland, zo meldt de organisatie op Twitter.

Ook een dochteronderneming van Gazprom, Wingas, is niet meer welkom bij de door oud-minister Cora van Nieuwenhuizen voorgezeten vereniging. Gazprom wordt na de inval van Rusland in Oekraïne steeds kritischer bejegend in Nederland. Waterschappen die contracten hebben met het gasbedrijf zoeken naar alternatieven, zo liet de Unie van Waterschappen weten. Een petitie die gemeenten oproept om contracten met Gazprom te beëindigen is volgens de site Change.org al ruim 46.000 keer ondertekend.