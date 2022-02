Eneco na inval Oekraïne gestopt met normale nieuwe contracten

Bij energiebedrijf Eneco is het door de flink opgelopen energieprijzen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne even niet meer mogelijk om een normaal energiecontract af te sluiten. Een woordvoerder legt uit dat de prijzen op de markt nu zodanig op en neer gaan zijn dat Eneco niet goed genoeg vooruit kan kijken voor het bepalen van contractprijzen.

Het is niet voor het eerst dat de onderneming deze stap zet. Toen de gas- en elektriciteitsprijzen vorig jaar flink piekten stopte Eneco ook al enkele weken met het aanbieden van contracten.

Alleen via een zogeheten modelcontract kun je nog wel klant worden bij Eneco. Energiebedrijven zijn namelijk verplicht om dat aan te bieden. Maar volgens de zegsman van Eneco is zo’n contract niet heel erg voordelig. Er zitten geen kortingen bij zoals doorgaans bij het normale aanbod wel het geval is.

Vattenfall

Eneco is niet het enige energiebedrijf dat op deze manier tijdelijk is gestopt met nieuwe klanten werven. Rivaal Vattenfall stopte vlak voor de kerst al met nieuwe contracten, afgezien van het modelcontract. Volgens het energieconcern, dat voorheen in Nederland opereerde onder de naam Nuon, is die beslissing genomen vanwege de grote prijsschommelingen.

‘Maar mensen moeten niet in paniek raken’, zegt een woordvoerder van Vattenfall. Volgens hem komen er nu veel vragen binnen van klanten die bezorgd zijn dat de energieprijzen momenteel zo hard oplopen. Deze mensen probeert Vattenfall gerust te stellen. ‘Het is nu veel verstandiger om met je energiecontract even te blijven zitten waar je zit. Dat geldt natuurlijk als je nog in een vast contract met vaste tarieven zit, maar ook als je een variabel contract hebt.’

Bij branchegenoot Essent kun je wel nog steeds een normaal nieuw jaarcontract afsluiten. Maar daarvoor heeft het energiebedrijf de prijzen wel weer wat verder opgeschroefd. En de tarieven die je bij zo’n nieuw contract moet betalen veranderen volgende week waarschijnlijk opnieuw. Een zegsvrouw raadt mensen daarom eveneens aan om even te wachten met het kiezen van nieuw energiecontract.