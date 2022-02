Meer hulpverleners mogen zelf medische handelingen verrichten

Hbo-opgeleide medisch hulpverleners (BMH) op de ambulances, spoedeisende hulp en voor cardiodiagnostiek en interventiecardiologie kunnen straks bepaalde medische handelingen gaan verrichten zonder tussenkomst of toezicht van een arts. Deze drie soorten hulpverleners worden opgenomen in het BIG-register van erkende specialismen, zo heeft zorgminister Ernst Kuipers besloten.

Volgens hem zijn deze drie types BMH’ers ‘van toegevoegde waarde, omdat zij breed inzetbaar zijn in de acute zorg’. Met deze zelfstandige bevoegdheid ‘kunnen zij ingrijpen wanneer dat noodzakelijk is. Dat is ook in het belang van de patiëntveiligheid’, aldus de minister.

Voordat het zover is moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Zo moeten studenten tijdens hun opleiding meer praktijkervaring gaan opdoen. Ook moet er een andere naam komen voor deze hulpverleners.

In het BIG-register staan mensen vermeld die bevoegd zijn om te werken als bijvoorbeeld apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts of verpleegkundige. De BMH stond als experimenteerberoep al tijdelijk in het BIG-register.