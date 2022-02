ECB onderzoekt gevolgen uitsluiten Rusland van SWIFT voor EU

Sommige lidstaten zijn huiverig om Rusland via SWIFT te treffen. Door het land uit het samenwerkingsverband van banken te gooien zou het voor ‘gewone’ mensen een stuk moeilijker worden om geld over te maken naar familie in Rusland, vreest bijvoorbeeld Duitsland. Ook zou het Europese bedrijfsleven eronder lijden omdat betalingen van klanten of betalingen aan leveranciers dan ingewikkelder worden. De EU-ministers van Financiën zijn in Parijs bijeen om onder meer over de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor de Europese economie te praten.

De Franse minister Bruno Le Maire zei op een persconferentie dat ̈Frankrijk niet tegen het gebruiken van SWIFT is, wat hij een ‘nucleaire optie’ noemde. De gevraagde analyse kan er volgens hem heel snel komen.

Minister Sigrid Kaag zei eerder vrijdag dat ‘alle opties, ook SWIFT’ als mogelijke sanctie op tafel liggen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Rusland wordt afgesloten van het systeem. In het nieuwe sanctiepakket dat de EU-leiders donderdag overeenkwamen zit deze stap niet omdat niet alle lidstaten erachter stonden.