Minister: sportbonden moeten nadenken over boycot van Rusland

Het kabinet vindt het momenteel vooral aan de sportbonden om na te denken over een eventuele boycot van Rusland, en wil nog niet zeggen of het een internationale boycot voorstaat. "Het ligt natuurlijk allemaal heel erg gevoelig, maar het is afgrijselijk wat er in Oekraïne gebeurt." Het kabinet volgt de ontwikkelingen "op de voet" en is er "druk mee bezig", zegt minister voor Sport Conny Helder.

"Sport en politiek zijn op deze manier altijd heel erg verbonden met elkaar, ik ben heel blij dat ook de sportbonden daar heel actief in zijn om erover na te denken." Als er een "wat grotere internationale sportboycot komt" zal Nederland die volgen, zegt de minister. Volgens haar is het vooral belangrijk dat de sporters veilig zijn.

Verschillende grote sporten hebben al wedstrijden geschrapt in of tegen Rusland. Zo slaat de Formule 1 komend seizoen Rusland over, en zal ook de finale van de Champions League in Parijs gespeeld worden in plaats van Sint Petersburg. Een wedstrijd van de Nederlandse basketbalploeg tegen Rusland in Almere gaat ook niet door.

Helder roept de bonden op om er "zelf actief over na te denken" hoe de sport veilig gehouden kan worden. Of er een internationale boycot in de maak is, wilde ze niet zeggen "maar de ontwikkelingen gaan heel snel". Er wordt volgens haar "ongelofelijk veel overleg" gevoerd.