Marktwaakhond onderzoekt Ziggo om modemkeuze

Door klanten van internetproviders de vrije keuze te bieden uit modems, moeten fabrikanten blijven concurreren en innoveren, zo is de gedachte. ‘Bovendien is de drempel voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen lager wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken’, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM.

De toezichthouder duikt de komende tijd ook in de specificaties die internetproviders op hun site publiceren voor modems en andere eindapparaten die klanten hebben. Belangrijk is dat deze specificaties voldoende zijn voor fabrikanten om hun apparaten zo in te stellen dat ze bruikbaar zijn voor de diensten van providers.