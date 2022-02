Belangrijkste coronasteunmaatregelen per 1 april geschrapt

Het gaat om de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het zogenoemde generieke uitstel van belastingbetalingen. Vereenvoudigingen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) worden teruggedraaid, waardoor die weer wordt uitgevoerd zoals voorheen. De steun is volgens het kabinet niet meer nodig.

De garantieregelingen voor evenementen blijven wel bestaan, meldt het kabinet, evenals specifieke leenregelingen voor cultuur en monumenten. Omdat het coronavirus nog wel even in de samenleving aanwezig zal blijven, komt het kabinet later nog met een langetermijnaanpak en een plan voor de schulden die ondernemers hebben opgebouwd.