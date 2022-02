Baltische staten doen Russischtalige zenders in de ban

In navolging van Letland verbiedt Estland een aantal Russischtalige zenders. De toezichthouder in de Estlandse hoofdstad Tallinn heeft dat besloten vanwege het uitzenden van de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin waarin hij de inval in Oekraïne rechtvaardigde.

De uitzendingen vormen een overtreding van het verbod op het aanzetten tot misdaden en ondermijnen de veiligheid, aldus toezichthouder TTJA. Het uitzendverbod geldt vooralsnog voor een jaar.

Letland had een dag eerder dezelfde stap gezet. In beide kleine buurlanden van Rusland woont een aanzienlijke Russische minderheid. Rusland zelf staat alleen berichtgeving toe die is gebaseerd op informatie van de autoriteiten in Moskou.