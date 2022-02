Daling van aantal nieuwe coronagevallen gaat door

De omikrongolf van het coronavirus verliest steeds meer kracht. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 37.617 besmettingen bevestigd en geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor een vrijdag is dat het laagste aantal in zes weken tijd.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 260.552 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 37.217 nieuwe gevallen per dag, het laagste niveau sinds 20 januari. Het gemiddelde daalt voor de dertiende dag op rij en ligt 36 procent lager dan vorige week.

Het RIVM kreeg bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 75 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna elf per dag. Dat is het laagste niveau in bijna twee weken tijd.