Moskou claimt vliegveld bij Kiev definitief in handen te hebben

De Russen stellen dat bij de gevechten om het vliegveld in Hostomel tweehonderd Oekraïense militairen zijn gesneuveld. Een defensiewoordvoerder zei in Moskou volgens Russische media dat hiermee Kiev vanaf het westen is geblokkeerd.

Het vliegveld waar vliegtuigbouwer Antonov is gevestigd, ligt enkele kilometers van een belangrijke hoofdweg van Kiev naar het noordwesten, richting het Poolse Lublin. Het vliegveld zou dienstdoen om Russische troepen aan te vliegen, nadat het door parachutisten werd veroverd.

Het Russische leger beklemtoont dat het geen aanvallen uitvoert op woonwijken in Kiev en burgers ontziet. Maar de defensiewoordvoerder waarschuwde burgers zich niet als menselijke schilden te laten gebruiken. Eerder werd gemeld dat Oekraïense militairen of militieleden zich in een woonwijk verschansten in het zuidoostelijke Marioepol.

Vrijdag is melding gemaakt van zware gevechten ten noorden en noordoosten van Kiev. De wijk met veel regeringsgebouwen in de Oekraïense hoofdstad is gebarricadeerd en de televisie heeft een cursus ‘molotovcocktails maken’ uitgezonden. Dit ondanks een eerdere oproep aan de bevolking de ‘bezetters’ de toegang tot Kiev met blokkades te versperren maar geen geweld te gebruiken.