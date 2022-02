Media: Biden nomineert rechter Jackson voor Hooggerechtshof

Joe Biden nomineert rechter Ketanji Brown Jackson voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, melden Amerikaanse media. Jackson zou de eerste zwarte vrouw worden in het hoogste hof van de Verenigde Staten.

Er is veel steun voor Jackson in de progressieve flank van de Democratische partij. Zij werkt nu in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder werkte Jackson onder meer als zogeheten public defender, een advocaat die mensen bijstaat die zelf geen advocaat kunnen betalen.

Jackson vervangt, als ze het uiteindelijk wordt, de 83-jarige Stephen Breyer, voor wie ze eerder werkte als ambtenaar.