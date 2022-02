Staatssecretaris: gevluchte Oekraïners worden opgevangen

Het kabinet kijkt naar locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen als zij zich in Nederland melden. Er is al eerste opvang maar er worden voorbereidingen getroffen om meer huisvesting te regelen, voor als dat nodig is, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). "Als mensen om huisvesting vragen dan zullen we ze opvangen."