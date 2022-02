Kiev claimt meer dan duizend gedode Russische soldaten

De Britse minister van Defensie James Heappey zei vrijdag in het parlement dat volgens Britse inlichtingen 450 Russische soldaten en 194 Oekraïners, onder wie 57 burgers, zijn gedood. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers is niet te verifiëren.

Oekraïne meldde vrijdag ook dat Russische troepen zijn teruggeslagen in de oostelijke regio Bilovodsk. Zij zijn volgens de Oekraïners teruggetrokken naar Rusland.

Hoofdstad Kiev wordt vrijdag al de hele dag belegerd. Burgemeester Vitali Klitsjko zegt dat de stad in ‘verdedigingsmodus’ is. ‘De situatie is moeilijk, maar we geloven in onze strijdkrachten en ondersteunen ze’, aldus Klitsjko. Kiev heeft inwoners opgeroepen om de straten te blokkeren zodat Russische tanks er niet langs kunnen en om bewakingscamera’s uit te zetten, zodat de Russen geen zicht hebben op de verdedigingslinies.