Weer een daling van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 1513 patiënten met het coronavirus, 42 minder dan een dag eerder. Daarmee is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis voor de derde dag op rij gedaald, laten de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien.

Op de intensive cares liggen 159 patiënten met Covid-19, 4 minder dan op donderdag. 1354 coronapatiënten bezetten op de verpleegafdelingen een bed. Dat zijn er 38 minder dan een dag eerder.

Op de ic’s zijn tussen donderdag en vrijdag 8 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 165. Doordat meer mensen de ziekenhuizen mochten verlaten of zijn overleden, is het totale aantal coronapatiënten toch gedaald.

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen voor hun hart of met buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.