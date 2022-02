Kremlin bereid tot vredesonderhandelingen met Oekraïne in Minsk

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Poetin al meerdere malen opgeroepen om over vrede te praten en te stoppen met vechten. Oekraïne zegt eventueel een neutraal land te willen worden tussen Rusland en het Westen.

De akkoorden van Minsk uit 2015 zijn een van de weinige successen geweest in de diplomatieke pogingen de strijd in Oost-Oekraïne te bezweren. Daar was een burgeroorlog uitgebroken nadat een gekozen pro-Russische president in 2014 ten val was gebracht. De akkoorden hielden onder meer een wapenstilstand in die over het algemeen tot eerder deze maand standhield.