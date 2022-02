Stemhulpen raadsverkiezingen worden al veel ingevuld

De StemWijzers van ProDemos zijn 10 februari online gegaan in 55 gemeenten. Sindsdien zijn meer dan 210.000 StemWijzers volledig ingevuld. ProDemos kan geen vergelijking maken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, omdat er toen in 44 gemeenten een StemWijzer kon worden ingevuld, elf minder dan nu. Toen werd deze stemhulp ruim 1 miljoen keer volledig ingevuld. Omdat nu ook Rotterdam meedoet, verwacht de ProDemos dat aantal dit keer hoger zal uitvallen.

Ook de Kieskompas wordt goed bezocht. Die stemhulp van Kieskompas is sinds 17 februari in 35 gemeenten te raadplegen en verschillende Kieskompassen zijn de afgelopen week bijna 100.000 keer bezocht. Gemiddeld gaat het om bijna 5 procent van de kiesgerechtigden per gemeente met een Kieskompas, meldt de organisatie. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vier jaar geleden.

De grootste stemhulp, MijnStem, is al in veel plaatsen online, maar pas in de loop van volgende week in alle 257 deelnemende gemeenten. De organisatie erachter, Citisens, kon daarom nog geen cijfers geven over het aantal mensen dat de site raadpleegt of de stemhulp invult.