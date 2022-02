In een dag tijd is er in Nederland 1,5 miljoen euro opgehaald voor hulp aan Oekraïne, melden Stichting Vluchteling en het Rode Kruis. Na het openen van giro 999 van Stichting Vluchteling donderdagmiddag werd daar in 24 uur tijd 1 miljoen euro naar overgemaakt. Het Rode Kruis kreeg sinds donderdag 17.00 uur een half miljoen binnen.