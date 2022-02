Anonymous kondigt nieuwe cyberaanvallen op Rusland aan

‘We zijn ervan overtuigd dat sancties geen effect hebben op het criminele regime van Poetin. We roepen landen die Oekraïne steunen op om de banden met Rusland te verbreken en Russische ambassadeurs uit te zetten’, laat Anonymous weten. Volgens de groep is de strijd in Oekraïne geen gevecht tussen de NAVO en Rusland, ‘maar tussen democratie en fascisme’.

Bij de cyberaanvallen van donderdag zou onder meer het netwerk van de Russische staatstelevisie RT zijn platgelegd. De websites van het Kremlin, het Russische parlement, het ministerie van Defensie in Moskou en andere overheidsdiensten waren donderdag ook onbereikbaar, maar het is niet duidelijk of dat door cyberaanvallen kwam.

Anonymous is een internationale groep hackers, maar het is niet bekend wie tot de groep behoren. Ze voeren regelmatig digitale aanvallen op overheden uit. Zo hebben ze eerder computersystemen van de Verenigde Staten en China onder vuur genomen.