Economen: oorlog Oekraïne kan inflatie eurozone verder aanjagen

De sterk stijgende grondstoffenprijzen door de oorlog in Oekraïne zullen de inflatie in de eurozone waarschijnlijk verder gaan aanjagen, aldus economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Zij denken dat de inflatie in mei zal stijgen naar een piek van 6,5 procent om dan tegen het einde van het jaar af te zwakken naar 5,4 procent. In januari was de inflatie in het eurogebied 5,1 procent.