Oekraïense betogers in Den Haag willen Poetin voor tribunaal zien

Ruim honderd demonstranten vragen bij het NAVO-kantoor aan de Oude Waalsdorperweg in Den Haag meer hulp voor Oekraïne. ‘We willen laten zien dat veel mensen hierom geven en we willen hulp van de wereld om Rusland te stoppen’, aldus een van de demonstranten. Voor de actievoerders is het duidelijk dat er niet meer te praten valt met Poetin. ‘Het moet hard tegen hard. We willen hem voor een tribunaal zien eindigen.’