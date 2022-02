Syrië noemt Russische invasie ‘correctie van de geschiedenis’

De Russische invasie in Oekraïne is een ‘correctie van de geschiedenis’, vindt de Syrische president Bashar al-Assad. In een telefoongesprek met zijn ambtgenoot Vladimir Poetin zei hij volgens zijn kantoor dat de inval het mondiale machtsevenwicht na de val van de Sovjet-Unie zal herstellen.

Het regime van Assad is een trouwe bondgenoot van de Russen, die de regering in Damascus steun bieden in de burgeroorlog in Syrië. Moskou heeft er veel gebombardeerd en heeft er naar eigen zeggen meer dan 60.000 militairen gelegerd.

Assad steunt het Russische standpunt dat het in zijn recht staat om de confrontatie aan te gaan vanwege de uitbreiding van de NAVO. ‘Westerse landen dragen verantwoordelijkheid voor de chaos en het bloedvergieten’, aldus het staatshoofd, dat het Westen beschuldigt van ‘vuile methoden om terroristen in Syrië en nazi’s in Oekraïne te steunen’.