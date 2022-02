China dringt er bij Rusland op aan te onderhandelen

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld en gezegd dat het conflict in Oekraïne met onderhandelingen moet worden opgelost. Hij zei dat de situatie in Oost-Oekraïne nu snel is veranderd en dat China graag onderhandelingen ziet. Het land heeft begrip voor het Russische militaire ingrijpen dat het geen invasie wil noemen, omdat het doel van de Russische strijdmacht beperkt zou zijn en niet gericht op verovering en bezetting.

Het Kremlin heeft positief gereageerd op een voorstel van de Oekraïense president Volodimir Zelenski om in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over een neutrale status voor Oekraïne. Poetin is bereid ‘op hoog niveau’ met Oekraïne te praten. Maar de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov ziet vooralsnog weinig in een neutrale status voor het buurland. Hij wil een ‘regeringswisseling’ in Kiev.

Zelenski heeft vrijdag aangeboden zodra dat mogelijk is, in dialoog te treden met Poetin. Hij zei dat Rusland vroeg of laat naar de onderhandelingstafel moet komen om de strijd in Oekraïne te beëindigen. Zijn adviseur Michail Podoljak zei ook dat de Oekraïense regering vrede wil en bereid is met Rusland te onderhandelen.