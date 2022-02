Oekraïne vraagt Europeanen met militaire ervaring om hulp

Sinds het begin van de Russische invasie toont Zelenski zich steeds gefrustreerder over de positie van Europa. De president had onder meer opgeroepen om Rusland uit te sluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT, maar Europese leiders konden het daar niet eens over worden. Zelenski klaagt dat Europese landen ‘geen haast hebben met krachtige besluiten’.

Een gepland telefoongesprek van Zelenski met de Italiaanse premier Mario Draghi vrijdagochtend ging niet door. Draghi bracht dat naar buiten, waarop Zelenski twitterde: ‘volgende keer probeer ik de programmering van de oorlog zo te schuiven dat ik op een vast tijdstip met Draghi kan bellen.’