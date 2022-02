Ollongren: krijgsmacht voorbereid op mogelijke NAVO-inzet

Nederlandse militairen bereiden zich voor om eventueel ingezet te kunnen worden, mocht daar in NAVO-verband toe worden besloten. Dat zei minister van Defensie Kajsa Ollongren vrijdag. Volgens de minister is de situatie ‘impactvol’ voor de Nederlandse krijgsmacht.

Oostelijke lidstaten van de NAVO zijn bezorgd over de Russische invasie van Oekraïne. Nederlandse militairen zijn al actief in het oosten van Europa, onder de vlag van de NAVO. Zo nemen twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen deel aan de bewaking van het Poolse luchtruim.

De krijgsmacht houdt rekening met verdere inzet, aldus de minister. ‘Zeker, die bereiden zich voor. Ze weten ook wat dit betekent in hun werk’, zei Ollongren over de Nederlandse militairen. ‘Dat betekent dat verloven kunnen worden ingetrokken. Dat betekent ook dat ze zich erop voorbereiden te worden ingezet.’ De minister voegde eraan toe dat het ‘heel impactvol is voor onze militairen, en voor hun naasten’.

Dreiging

Volgens de minister zijn er momenteel geen aanwijzingen dat de Russen van plan zijn een aanval op een of meerdere van de Baltische staten uit te voeren. Maar als een invasie van Oekraïne ‘kan gebeuren, wat betekent dat op termijn voor de NAVO, voor de EU. Een oorlog in Europa, aan de grens van de NAVO en de EU, dat is bedreigend voor ons’.

De NAVO en de EU hebben eerder uitgesloten militair in te grijpen in Oekraïne. Wel wordt het land ondersteund met onder meer wapenleveranties en noodhulp.