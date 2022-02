Oekraïne meldt overwinning op groep Russische tanks

In Kiev wordt de komst van Russische troepen angstig afgewacht. Eerder op de dag was er een melding van als Oekraïense soldaten verklede Russische ‘saboteurs’ in een wijk in het noorden van de stad. Er is zo ook angst voor de ‘vijfde colonne’ en mensen horen schietpartijen. Er zijn veel zwaarbewapende patrouilles op staat maar verder vrijwel niemand. De bevolking is opgeroepen ondergronds dekking te zoeken tegen luchtaanvallen of raketten.

Als Russische troepen de stad inrijden wordt de bevolking opgeroepen met Oekraïense vlaggen de straat op te gaan en zich zo op te stellen dat Russische militaire voertuigen er niet door kunnen. Burgers wordt met klem gevraagd wel de bezetters de weg te versperren, maar niet met ze in gevecht te gaan, want dat doet het leger.

Raketten

Russische troepen zouden ten noordwesten van Kiev op slechts 25 kilometer van de stad in gevecht met de Oekraïense strijdkrachten zijn.

Moskou heeft herhaaldelijk gezegd dat het militaire ingrijpen dat vroeg op donderdag begon, is gericht tegen de militaire infrastructuur en dat het geen plannen heeft steden binnen te trekken. Burgers hoeven nergens bang voor te zijn. Moskou stelt dat het vrijdag geen raketten op doelen in Kiev heeft afgevuurd.