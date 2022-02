ASML en ArcelorMittal zorgen voor herstel op Damrak

De Amsterdamse beurs wist vrijdag wat te herstellen van de zware koersval die volgde op de Russische invasie in Oekraïne. Na de eerste schrikreactie maken beleggers een afweging van de impact van de sancties tegen Rusland en worden zwaar afgestrafte aandelen opgepikt. Op het Damrak werd staalconcern ArcelorMittal weer gekocht na een koersverlies van 6,5 procent een dag eerder. Chipbedrijven als ASML profiteerden van het sterke herstel van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

De oorlog in Oekraïne zal naar verwachting wel boven de markten blijven hangen. Beleggers hopen echter dat de centrale banken door de onzekerheid en de zware sancties tegen Rusland wat voorzichtiger zullen zijn met de afbouw van het stimuleringsbeleid en renteverhogingen. Een minder snelle stijging van de rente is positief voor aandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent in de plus op 716,89 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 1009,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 2,1 procent.

Beurs Rusland

De Russische beurs veerde eveneens op na de koersdreun op donderdag. De RTS-index in Moskou steeg 16 procent. Oliebedrijf Rosneft won 6 procent na de afstraffing een dag eerder. Sberbank zakte daarentegen 7 procent. De sancties van het Westen zijn vooral gericht tegen de Russische banken, terwijl de energiesector grotendeels buiten schot blijft.

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi stonden in de kopgroep van de AEX met winsten tot 4,4 procent. Staalconcern ArcelorMittal deed het ook goed met een plus van 4,2 procent. IMCD won 1,2 procent. De chemicaliëndistributeur zag de omzet en winst vorig jaar flink stijgen. ING sloot de rij met een min van 2,5 procent.

Galapagos

In de MidKap steeg baggeraar Boskalis 4,5 procent dankzij een koopadvies van Jefferies. Speciaalchemiebedrijf Corbion daalde 0,7 procent na tegenvallende resultaten. Biotechnoloog Galapagos, die ook met cijfers kwam, klom 1,7 procent.

In Londen steeg Pearson 10 procent na goed ontvangen resultaten van de Britse uitgever. Ook gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen. Herverzekeraar Swiss Re boekte afgelopen jaar minder winst dan verwacht en zakte 6 procent in Zürich.

Olieprijzen

De olieprijzen stabiliseerden na de forse opmars een dag eerder. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 99,17 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 92,70 dollar. De Verenigde Staten lijken de Russische oliebranche min of meer te sparen bij de sancties tegen het land. Ook willen de VS meer strategische oliereserves vrijgeven.

De euro was 1,1176 dollar waard, tegen 1,1137 dollar een dag eerder.