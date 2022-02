Lavrov: regering en leger moeten weg in Oekraïne

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zegt dat Rusland Oekraïne volledig wil demilitariseren. Hij benadrukt ook dat Rusland niet van plan is Oekraïne te bezetten. ‘Wij willen dat het Oekraïense volk onafhankelijk is.’ Een ander doel van Rusland is om de huidige regering van president Volodimir Zelenski omver te werpen. ‘Wij kunnen de regering niet erkennen als democratisch’, zei Lavrov. Zijn ministerie voegde er nog aan toe dat het niet wil dat ‘neonazi’s’ Oekraïne regeren.

Zelenski is democratisch gekozen bij de verkiezingen in 2019. Hij versloeg de toenmalige president Petro Porosjenko, die goede relaties had met Rusland en Poetin.

Lavrov zei ook nog dat hij vrijdag in gesprek gaat met de leiders van de afvallige pro-Russische Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk.

Het Kremlin reageerde positief op uitlatingen van Zelenski dat Oekraïne neutraal wil zijn tussen het Westen en Rusland. Er kon nog niets worden gezegd over contact tussen Poetin en Zelenski. Lavrov zei ongeveer tegelijkertijd dat hij niets gelooft van Oekraïense neutraliteit.