Export van groente en fruit naar Oekraïne ligt stil door oorlog

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de export van groenten en fruit naar dat land abrupt stil is komen te liggen. Dat laat belangenvereniging voor groente- en fruitbedrijven GroentenFruithuis weten.

‘Het is een heel onzekere situatie’, geeft een woordvoerster aan. In het ergste geval betekent de exportstop voor de Nederlandse groente- en fruitsector een kostenpost van zo’n 30 miljoen euro op jaarbasis. In 2020 kwam de uitvoer naar Oekraïne op dat bedrag uit.

Vanuit Nederland gaan vooral uien en peren naar Oekraïne. Nederlandse bedrijven leveren het land ook veel avocado’s en mango’s die ze zelf uit het buitenland importeren.

Naar Rusland mogen al geen Nederlandse producten worden uitgevoerd. Nederlandse bedrijven exporteren alleen producten die al uit het buitenland komen naar dat land.