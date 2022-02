Uitgang dreigt voor Rusland in Raad van Europa

Het binnenvallen van Oekraïne dreigt Rusland op een vertrek uit de Raad van Europa te komen te staan. De verdragsorganisatie, die de mensenrechten in Europa bewaakt, dreigt Rusland te schorsen of zelfs te royeren om de ‘brute verkrachting’ van haar beginselen, zegt een kopstuk.

De Nederlandse voorzitter van de parlementaire tak van de Raad van Europa, Tiny Kox, heeft voor vrijdagochtend spoedoverleg belegd van de vertegenwoordigers van de 47 lidstaten en van de parlementaire assemblee. Daar zullen ze besluiten Rusland te schorsen, verwacht hij. Daarvoor is een ruime meerderheid nodig, maar Kox heeft geen lidstaat gezien die het sinds de aanval op Oekraïne voor Rusland heeft opgenomen.

De Raad van Europa kan Rusland ook helemaal de deur wijzen of het land vragen zelf te vertrekken. Maar die procedure is ingewikkelder en tijdrovender en ‘schorsen kan onmiddellijk’. Bovendien blijft Moskou als geschorst lid gehouden om zich aan de afspraken van de raad te houden en houden Russen de mogelijkheid om naar het mensenrechtenhof in Straatsburg te stappen.

Zorgenkind

Mogelijk heeft een schorsing dezelfde uitkomst als een uitsluiting, omdat Moskou eerder uitsprak in dat geval de eer aan zichzelf te houden. Het woord eer zou in na zijn ‘onbestaanbaar oneervolle gedrag’ echter niet op zijn plaats zijn, zegt Kox. ‘Rusland heeft zelf eerder aangegeven graag lid te willen blijven’ van de raad, die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht om de mensenrechten te bevorderen en waartoe vrijwel alle Europese landen behoren. ‘Dan moet zijn gedrag daarmee ook rijmen.’ Kox hoopt dat stappen van de raad ‘verstandige mensen in Rusland’ in het geweer brengt.

Een vertrek van Rusland zou een eind maken aan een decennialange worsteling met het zorgenkind. Moskou is talloze malen berispt en bestraft door de verschillende geledingen van de raad. Daarvan trekt het land zich steeds minder aan.