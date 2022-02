Rusland verzamelt troepen in Belarus voor aanval op Kiev

Rusland verzamelt militairen op het vliegveld Gomel in Belarus voor een aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev, zegt de Oekraïense stafchef van het leger vrijdag.

Russische troepen trekken vanuit meerdere richtingen op naar Kiev. Zo wordt er bij steden die tientallen kilometers van Kiev verwijderd liggen hevig gevochten. Oekraïne probeert het Russische leger tegen te houden en heeft om die reden een belangrijke brug naar de hoofdstad opgeblazen.

Rusland heeft meerdere raketaanvallen uitgevoerd op Kiev. ‘Rusland valt steeds meer burgerdoelen aan om de Oekraïense bevolking te intimideren’, zegt de legerleider op Facebook.

Volgens de stafchef wordt er ook nog gevochten rond Marioepol in het zuiden en in Charkov in het noordoosten van het land.