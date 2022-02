Rusland verovert Oekraïens eiland in Zwarte Zee

Rusland heeft een eiland in de Zwarte Zee veroverd op Oekraïne. Een onbekend aantal Oekraïense militairen had zich daar verschanst. Volgens Kiev ging het om dertien mensen. Zij zouden hebben doorgevochten tot ze sneuvelden door beschietingen door een Russisch marineschip. Rusland zegt juist dat 82 Oekraïense militairen op het eiland zich hebben overgegeven. Berichten van het front zijn nauwelijks te controleren.

President Volodimir Zelenski zegt dat de omgekomen militairen postuum worden geëerd als Held van Oekraïne, de hoogste onderscheiding van het land. Oekraïne bracht een geluidsopname naar buiten, waarop te horen is dat Russen de Oekraïners oproepen om zich over te geven. De Oekraïners antwoorden met scheldwoorden. De echtheid van de opname is niet bevestigd.

Het eiland heet Zmiinji, oftewel Slangeneiland. Het ligt in de buurt van de vaarroutes naar Odessa, de derde stad van Oekraïne.