Veel kijkers voor extra nieuwsuitzendingen oorlog in Oekraïne

De extra nieuwsuitzendingen over de oorlog in Oekraïne hebben de zenders donderdag veel extra kijkers opgeleverd. Naar de extra NOS Journaals keken gedurende de dag honderdduizenden mensen. Ook in de avonduren domineerden de nieuwsprogramma's, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Het best bekeken programma van donderdag is het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2.317.000 mensen op afstemden. De uitzending van 18.00 uur staat met 1.724.000 op een tweede plek in de kijkcijfer top 25. Het Half Acht Nieuws van RTL 4 en EenVandaag zijn met elk rond de 1,5 miljoen kijkers te vinden op de derde en vierde plaats.

Op NPO 1 werden ook gedurende de dag de extra nieuwsbulletins over de Russische inval in Oekraïne goed bekeken. De eerste extra uitzending in de vroege ochtend was goed voor ruim honderdduizend kijkers, maar dat aantal liep gedurende de ochtend op. Om 13.00 uur keken er 663.000 mensen naar het extra Journaal. Vanaf 17.00 uur stemden er meer dan een miljoen kijkers af op de uitzendingen van de NOS.

De kijkcijfers van de Amerikaanse nieuwszender CNN laten daarnaast hogere kijkcijfers zien dan op andere dagen. SKO laat weten dat er gemiddeld zo'n 400.000 mensen hebben gekeken, tegenover 120.000 op andere dagen.