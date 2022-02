Russische speciale eenheden naar kerncentrale Tsjernobyl

Rusland stuurt speciale eenheden naar de beruchte kerncentrale van Tsjernobyl. Donderdag zei een Amerikaanse regeringswoordvoerster dat er personeel door Russische militairen werd gegijzeld en er waren berichten dat er meer nucleaire straling zou ontsnappen als gevolg van gevechtshandelingen.

Moskou stelt dat dit niet is gebeurd en stuurt speciale eenheden naar de plek om die te beschermen. In Tsjernobyl vond in 1986 de grootste kernramp ooit plaats. De kerncentrale ligt vlak aan de grens met Belarus.