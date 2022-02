Gevechten ten noordwesten van Kiev houden aan

Donderdag werd melding gemaakt van hevige gevechten om het vliegveld bij Hostomel, 17 kilometer ten noordwesten van Kiev. Het vliegveld waar de vliegtuigbouwer Antonov is gevestigd, werd aangevallen door Russische parachutisten en is in de loop van de dag volgens Kiev heroverd. Er wordt ook gevochten ten noordwesten van Kiev aan de rivier de Teteriv, waar een brug is opgeblazen om de Russen tegen te houden.

De bevolking van de hoofdstad van 2,8 miljoen inwoners is aangeraden dekking te zoeken in ondergrondse metrostations of in schuilkelders.

Onduidelijkheid

Onderminister van Defensie Hanna Maljar, zei dat Russische militairen twee voertuigen van de Oekraïense strijdkrachten hebben overmeesterd en zich in Oekraïense uniformen hebben gestoken. Ze zijn vervolgens de stad Kiev binnengereden in de wijk Obolon. Korte tijd later meldde haar ministerie dat die ‘saboteurs er zijn vernietigd’.

Berichten over de strijd zijn vaak onduidelijk en niet na te trekken. Russen zouden vrijdag ook een vliegveld in het noordwesten, bij Rivne 150 kilometer van de Poolse grens, hebben aangevallen.