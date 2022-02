Duitse economie kromp wat minder sterk in laatste kwartaal 2021

De Duitse economie is in de laatste drie maanden van vorig jaar minder hard gekrompen dan eerder gemeld. De neergang bedroeg 0,3 procent, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van definitieve cijfers. Eerder hadden de statistici tijdens een eerste schatting nog een krimp van 0,7 procent gemeld.

De Duitse economie had vooral last van materiaaltekorten, zoals computerchips in de auto-industrie. Dat zorgde voor een vertraging. Daarnaast hadden andere sectoren zoals de horeca en het toerisme nog altijd last van de coronamaatregelen.

Destatis becijferde ook dat de extra overheidsuitgaven vanwege de coronacrisis een minder groot gat in de begroting sloegen. Het begrotingstekort kwam afgelopen jaar uit op 132,5 miljard euro wat neerkomt op 3,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Eerder had het statistiekbureau het begrotingstekort op 4,3 procent geraamd.