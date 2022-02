Chipfabrikant TSMC houdt zich aan exportbeperkingen voor Rusland

De Taiwanese chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zegt zich volledig te houden aan nieuwe exportregels voor Rusland. Dat doet het bedrijf nadat de Taiwanese overheid al zei zich aan te sluiten bij de internationale sancties uitgevaardigd tegen Rusland om de inval in Oekraïne.

‘TSMC houdt zich aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is en zet zich volledig in om te voldoen aan de nieuwe aangekondigde exportregels’, zei het bedrijf in een verklaring.

‘s Werelds grootste fabrikant van computerchips, die ook een belangrijke toeleverancier voor iPhone-maker Apple is, zei verder ook een ‘streng’ controlesysteem voor de export van producten te hebben. Dat bestaat onder meer uit een beoordelingsproces om na te gaan of aan exportbeperkingen wordt voldaan.

Kritisch onderzoek

De Taiwanese minister van Economie Wang Mei-hua zei donderdag dat het eiland de uitvoer van spullen naar Rusland ‘kritisch zal onderzoeken’ en met bondgenoten verdere acties zal ‘coördineren’. Het was nog niet direct duidelijk welke bondgenoten dat zijn. Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken sprak wel over ‘nauwe coördinatie’ met onder meer de Verenigde Staten over maatregelen om Oekraïne bij te staan.

Rusland en Oekraïne zijn geen grote afzetmarkten voor Taiwan. De handel tussen Taiwan en Oekraïne en Rusland is goed voor zo’n 1 procent van de totale handel die het land drijft, aldus overheidsdata.