Strafhof bezorgd over Russische inval in Oekraïne

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag zegt de Russische inval in Oekraïne ‘met toenemende bezorgdheid’ te volgen. Als er aanleiding voor is, wordt er een onderzoek ingesteld, meldt het ICC.

Aanklager Karim Khan herinnert in een verklaring ‘alle strijdende partijen’ eraan dat mogelijke gevallen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden worden onderzocht.

Rusland is geen lid van het ICC en heeft zich uitgesproken tegen een vooronderzoek van het strafhof over oorlogsmisdaden die zouden zijn begaan op de Krim in 2014 en in de Donbas-regio. De aanklager heeft nog geen aanvraag ingediend voor een volledig onderzoek. Omdat Oekraïne toestemming heeft gegeven, kan het ICC een zaak beginnen, ongeacht de nationaliteit van de verdachten.