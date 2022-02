Recordgroei voor chemicaliëndistributeur IMCD

De Nederlandse chemicaliëndistributeur IMCD heeft vorig jaar naar eigen zeggen een recordgroei gehad, met een forse stijging van de omzet en winst. Daarbij profiteerde het bedrijf van groei in alle regio’s, maar ook van overnames, waaronder in Mexico en elders in de wereld. Verder wist het in de AEX-genoteerde IMCD de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen goed het hoofd bieden.